В парке "Остров мечты" 100 семейных пар пройдут свадебный обряд по индийским традициям

Фото: предоставлено Индийским культурно-национальным центром "Сита"
В рамках "Дня Индии" в Москве для 100 семейных пар проведут свадебные церемонии по индийским традициям. Этнический фестиваль проходит с 11 по 14 августа в ландшафтном парке "Остров мечты".
Принять участие в свадебной церемонии могут пары – мужчина и женщина, желающие укрепить свои отношения. Главное условие участия – супруги должны состоять в официальном браке. Оставить заявку можно на сайте фестиваля.
Согласно традициям, свадьба в Индии начинается вечером у дома невесты со знаменательного обряда – "шубхо дришти". Для этой цели специально возводится шатер, который внутри и снаружи украшен яркими цветами. Все действо проходит весело, с песнями и плясками. Руки и ноги невесты с помощью хны разукрашивают свадебными рисунками, орнаментом – минди. Узоры девушкам наносят на ладони и вдоль руки до локтя, затем на запястья невесты надевают золотые украшения.
Жениха на свадьбе сопровождают свидетель, музыканты и гости мероприятия. Мужчина должен ожидать невесту перед шатром на камне. Когда выходит невеста, гости обращаются с просьбой к молодым взглянуть друг на друга. Таким образом совершается свадебный ритуал "шубхо дришти", который переводится как "первый взгляд". Затем сари невесты и кушак жениха соединяют между собой.
Брахман читает молитвы, поет мантры, берет клятву с молодоженов. В конце венчального обряда он связывает руки молодых гирляндой из цветов. Жених с невестой должны обойти свадебный огонь семь раз.
Кроме того, в программе фестиваля: индийский базар, просмотры индийского кино, грандиозное шествие колесницы, росписи хной, изучение хинди, медицинские и спортивные практики и многое другое. Принять участие в мероприятиях могут все желающие.
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