Новые прогулочные маршруты появились на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ВДНХ представила 10 новых прогулочных маршрутов для прогулок москвичей и гостей столицы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Новые пешеходные маршруты помогут москвичам и гостям города ближе познакомиться с ВДНХ. Прогулки будут интересны и тем, кто уже не раз бывал на территории выставки, и тем, кто посетит ее впервые. Всего подготовлено 10 экскурсий. Одни посвящены достопримечательностям и архитектуре, другие познакомят с отдаленными уголками паркового ансамбля, где можно отдохнуть на природе и увидеть редкие растения", – отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Уточняется, что некоторые маршруты проложены по центральной части выставки, другие – в ее отдаленных природных территориях.

Ранее сообщалось, что ВДНХ подготовила специальную программу в честь Дня семьи, любви и верности. Различные мероприятия пройдут с 8 по 10 июля.

Интерактивные экскурсии и "Тесла-шоу" с укрощением молнии напряжением пройдут в мультимедийном центре "Союзмультпарк" 8 июля с 10:30 до 18:00. Кроме того, в центре можно будет создать цветок из шаров для моделирования, посетить аттракцион "Ванна с красками" и познакомиться с Винни Пухом, котенком по имени Гав и Ежиком в тумане.

На экскурсии по территории выставки "Мужчины и женщины" участники узнают о парах, чья деятельность была связана с выставкой, о создании украшающих павильоны ВДНХ барельефов и скульптур с изображениями представителей различных сельскохозяйственных профессий.

