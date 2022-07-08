Новые прогулочные маршруты появились на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
ВДНХ представила 10 новых прогулочных маршрутов для прогулок москвичей и гостей столицы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Новые пешеходные маршруты помогут москвичам и гостям города ближе познакомиться с ВДНХ. Прогулки будут интересны и тем, кто уже не раз бывал на территории выставки, и тем, кто посетит ее впервые. Всего подготовлено 10 экскурсий. Одни посвящены достопримечательностям и архитектуре, другие познакомят с отдаленными уголками паркового ансамбля, где можно отдохнуть на природе и увидеть редкие растения", – отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Уточняется, что некоторые маршруты проложены по центральной части выставки, другие – в ее отдаленных природных территориях.
Ранее сообщалось, что ВДНХ подготовила специальную программу в честь Дня семьи, любви и верности. Различные мероприятия пройдут с 8 по 10 июля.
Интерактивные экскурсии и "Тесла-шоу" с укрощением молнии напряжением пройдут в мультимедийном центре "Союзмультпарк" 8 июля с 10:30 до 18:00. Кроме того, в центре можно будет создать цветок из шаров для моделирования, посетить аттракцион "Ванна с красками" и познакомиться с Винни Пухом, котенком по имени Гав и Ежиком в тумане.
На экскурсии по территории выставки "Мужчины и женщины" участники узнают о парах, чья деятельность была связана с выставкой, о создании украшающих павильоны ВДНХ барельефов и скульптур с изображениями представителей различных сельскохозяйственных профессий.
Звезду со шпиля павильона "Зерно" демонтировали на ВДНХ
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