Москвичей пригласили отметить День семьи, любви и верности на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

ВДНХ подготовила специальную программу в честь Дня семьи, любви и верности. Различные мероприятия пройдут с 8 по 10 июля, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Интерактивные экскурсии и "Тесла-шоу" с укрощением молнии напряжением пройдут в мультимедийном центре "Союзмультпарк" 8 июля с 10:30 до 18:00. Кроме того, в центре можно будет создать цветок из шаров для моделирования, посетить аттракцион "Ванна с красками" и познакомиться с Винни Пухом, котенком по имени Гав и Ежиком в тумане. Попасть на мероприятия можно по входному билету в центр.

Экскурсии по историческим конюшням, где можно будет увидеть 12 пород лошадей и пони, пройдут в Центре национальных конных традиций в 13:00, 16:00 и 19:00. На экскурсии необходима предварительная регистрация. Кроме того, с 17:00 до 19:00 дети от трех от 14 лет смогут бесплатно прокатиться на лошадях.

На экскурсии по территории выставки "Мужчины и женщины" участники узнают о парах, чья деятельность была связана с выставкой, о создании украшающих павильоны ВДНХ барельефов и скульптур с изображениями представителей различных сельскохозяйственных профессий. Для посещения бесплатной экскурсии, которая начнется в 13:00, необходима регистрация.

Тематическая экскурсия "Любовь во Вселенной" пройдет в центре "Космонавтика и авиация" в 13:00, 15:00 и 17:00 8 июля. Для изучения темы любви в космосе также необходимо предварительно зарегистрироваться.

Экскурсия "И жили они долго и счастливо…", посвященная Петру и Февронии Муромским, пройдет в 16:00 и 18:00 8 июля. Для посещения также необходима регистрация. О любви в животном мире можно узнать на экскурсии "О семьях в мире животных и не только" в павильоне №31 в 14:00, 15:00 и 16:00 8 июля. Участникам необходимо предварительно зарегистрироваться и купить билет.

8 июля с 16:00 до 19:00 в Музее гаража особого назначения ФСО России пройдут бесплатные мастер-классы по созданию праздничных открыток и росписи сумок-шоперов. В тот же день Музей кино организует показы мультфильмов "Аленький цветочек", "Заколдованный мальчик" и "Конек-горбунок".

Бесплатный концерт поп-рок-группы "Маша Мария" состоится на крыше павильона "Рабочий и колхозница" в 20:00 8 июля.

9 и 10 июля в Музее городского хозяйства Москвы пройдут бесплатные лекции "Романтичные места Москвы", "Мама, папа и я – экономная семья. Полезные привычки для экономии семейного бюджета", а также "Язык цветов и его тайны".

Ранее сообщалось, что многодетные семьи смогут бесплатно посетить Музей Победы и его филиал "Г.О.Р.А." в День семьи, любви и верности. Также для посетителей на Поклонной горе пройдут квесты, кинопоказ, концерт и встреча с актерами.

