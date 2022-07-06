Праздничные программы в честь Дня семьи пройдут в столичных парках и музеях

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Более 110 праздничных мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности пройдут в столичных библиотеках, музеях, парках и других местах. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, для жителей и гостей города подготовили экскурсии, лекции и кинопоказы. Основную часть можно будет посетить 8 июля, а другие будут доступны до конца месяца.
Праздничный концерт пройдет в саду "Эрмитаж" 8 июля. На мероприятии выступят вокальные и инструментальные ансамбли, лауреаты российских и международных конкурсов, фольклорные коллективы. Конкурсы с призами, мастер-классы по танцам и флористике пройдут там же в рамках "Ромашкового бала" 13 июля.
В доме культуры "Стимул" состоится тематический вечер с участием театральной студии "Ультрамарин" 8 июля. На мероприятии расскажут интересные факты об истории праздника, а профессиональные актеры покажут мини-спектакль по произведениям античной литературы и прочтут стихи известных поэтов.
8 июля Государственный Дарвиновский музей проведет экскурсии "Посадка дерева: семейная традиция" и "Многообразие жизни на Земле", дом-музей Марины Цветаевой организует экскурсию по выставке "Дом необычайной судьбы", а библиотека №89 расскажет об истории возникновения праздника.
Летний семейный фестиваль с концертами и различными детскими и взрослыми мастер-классами состоится в музее-заповеднике "Царицыно" 9 июля. Ансамбль "Рось" исполнит старинные песни в усадьбе "Кусково" 10 июля. Кроме того, там организуют занятия по созданию анимации и семейному чтению в традициях XIX века.
Похожие программы пройдут в различных парках по всему городу, включая "Северное Тушино", "Дубки", "Фили", "Кузьминки", "Ангарские пруды", "Красная Пресня", Бабушкинский, Лианозовский, Измайловский, Таганский парки, этнографическую деревню "Бибирево", Сад имени Баумана, Парк Горького и другие площадки.
"Москино" покажет известные советские фильмы, включая картины "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Родня", в кинотеатрах "Вымпел", "Космос", "Искра", "Спутник" и "Березка" 8 и 25 июля.
Ранее сообщалось, что на Останкинской телебашне 8 июля будет показан поздравительный видеоролик, посвященный празднованию Дня семьи, любви и верности. Отмечается, что видеопоздравление начнут транслировать с 00:00 на фасаде башни.
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