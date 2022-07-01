В Госдуме подготовили проект об установлении выходного дня в День семьи, любви и верности

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Госдуме готов проект об установлении выходного дня 8 июля, в День семьи, любви и верности. Об этом рассказала председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
"Мы уже у себя проект закона заготовили, но если это праздник семьи, то он должен в кругу семьи и проводиться, поэтому мы предложили сделать этот день выходным", – приводит РИА Новости ее слова.
Останина также добавила, что члены комитета, подготовившие законопроект, рассчитывают на поддержку со стороны Совета Думы в данном вопросе.
Ранее Владимир Путин подписал указ об объявлении 8 июля Днем семьи, любви и верности.
Указ вступил в силу со дня его подписания. В нем говорится, что праздник установлен для сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
Позднее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил об отсутствии необходимости объявлять выходным День семьи, любви и верности.
Он объяснил, что любые выходные – это нагрузка на экономику и на бизнес, поэтому изменения по ним надо рассматривать через призму трехсторонней комиссии.
Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности
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