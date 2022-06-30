В ГД не увидели необходимости делать День семьи, любви и верности выходным

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил об отсутствии необходимости объявлять выходным День семьи, любви и верности.

"Нет, любые выходные – это нагрузка на экономику и на бизнес. У нас существует баланс. Любые изменения по выходным надо рассматривать через призму трехсторонней комиссии", – сообщил он Агентству "Москва".

Ранее Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Днем семьи, любви и верности.

Указ вступил в силу со дня его подписания. В нем говорится, что праздник установлен для сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Этот праздник стал широко отмечаться c 2008 года. Он совпадает с днем почитания православных святых Петра и Февронии – покровителей брака.

