На Останкинской телебашне запустят видеопоздравление с Днем семьи, любви и верности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Останкинской телебашне 8 июля будет показан поздравительный видеоролик, посвященный празднованию Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РТРС.

Отмечается, что видеопоздравление начнут транслировать с 00:00 на фасаде башни.

Ранее Владимир Путин подписал указ об объявлении 8 июля Днем семьи, любви и верности.

Документ вступил в силу со дня его подписания. В нем говорится, что праздник установлен для сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Позднее в Госдуме подготовили проект об установлении выходного дня 8 июля. Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что этот день должен проводиться в кругу семьи.

