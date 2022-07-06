Многодетные семьи смогут бесплатно посетить Музей Победы 8 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Многодетные семьи смогут бесплатно посетить Музей Победы и его филиал "Г.О.Р.А." в День семьи, любви и верности, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

"Чтобы воспользоваться этой возможностью, в кассе необходимо будет предъявить соответствующее удостоверение", – говорится в сообщении.

Также для посетителей на Поклонной горе пройдут квесты, кинопоказ, концерт и встреча с актерами.

Более 110 праздничных мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности пройдут в столичных библиотеках, музеях, парках и других местах. Для жителей подготовили экскурсии, лекции и кинопоказы. Основную часть можно будет посетить 8 июля, а другая будет доступна до конца месяца.

Владимир Путин 28 июня подписал указ об объявлении 8 июля Днем семьи, любви и верности. Указ вступил в силу со дня его подписания. В нем говорится, что праздник установлен для сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

