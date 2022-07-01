Фестиваль искусств "Вдохновение" на ВДНХ перенесли на 2023 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Международный фестиваль искусств "Вдохновение", который планировалось провести на ВДНХ в 2022 году, перенесли на лето 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выставочный комплекс.

"В связи со сложившейся международной обстановкой приезд иностранных коллективов для участия в проекте стал невозможен. В связи с этим принято решение о переносе фестиваля", – заявили на ВДНХ.

Там отметили, что, по предварительным планам, проведение фестиваля намечено на конец июля – начало августа 2023 года.

Ранее стало известно, что фестиваль Hot Moscow Fest, который должен был пройти в Москве с 8 по 10 июля, перенесли на конец августа. Событие состоится на стадионе "Открытие Банк Арена" 26–28 августа. В рамках фестиваля выступят около 40 российских исполнителей.