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18:04

Московская международная книжная ярмарка состоится в Гостином дворе 2–5 сентября

городдосуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московская международная книжная ярмарка будет проходить в Гостином дворе в начале сентября. Информация об этом появилась на сайте организаторов мероприятия.

"35-я Московская международная книжная ярмарка пройдет с 2 по 5 сентября на территории выставочного комплекса Гостиный двор (Москва, улица Ильинка, дом 4)", – говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что заявки от участников принимаются до 15 августа.

Ранее Сергей Собянин напомнил, что День города отметят в столице 10 и 11 сентября. В этом году Москве исполняется 875 лет. По словам мэра, формат празднований будет определен позже с учетом эпидемиологической ситуации.

При этом жителям столицы анонсировали выступление хор участников "Московского долголетия". Сейчас участники "Московского долголетия" разучивают концертный репертуар, в который войдут порядка 10 композиций, в том числе гимн столицы и такие известные песни, как "Вечерний звон", "Подмосковные вечера" и "Выйду ночью в поле с конем".

В прошлом году Москва отметила свое 874-летие, праздник состоялся 11 и 12 сентября. Мероприятия прошли во всех округах столицы. В городе по случаю праздника функционировали свыше 30 фестивальных праздничных площадок с торговлей и общепитом. Специальную программу ко Дню города предложили столичные библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры.

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