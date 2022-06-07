12:40
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Почти два миллиона гостей посетили фестиваль "Рыбная неделя", который прошел в столице на 23 площадках. Об этом сообщил Сергей Собянин.
"В Москве с большим успехом прошел фестиваль "Рыбная неделя". Всего за 10 дней его посетили 1,9 миллиона человек. Были проданы больше 215 тонн рыбы и морепродуктов", – написал мэр в своем телеграм-канале.
Собянин отметил, что в рамках события прошли мастер-классы и дегустации, а в один из дней фестиваля на площади Революции приготовили 100 литров ухи. Закончилась "Рыбная неделя" "Битвой поваров". Лучшие столичные кулинары продемонстрировали свои навыки в создании необычных блюд из мурманского ежа, креветок и других морепродуктов.
Кроме того, как уточнил столичный мэр, в рамках фестиваля также были организованы и спортивные мероприятия. Так, в заплывах на сапбордах по Строгинской пойме и состязаниях по гребле на Гольяновском пруду приняли участие около 500 горожан.
Фестиваль "Рыбная неделя" проходил в Москве с 27 мая по 5 июня. Для посетителей работали площадки, на которых горожане могли приобрести десятки видов промысловых рыб и других морепродуктов. Между Манежной площадью и площадью Революции был открыт самый крупный в столице рыбный рынок площадью 700 квадратных метров.
До этого в Москве завершился книжный фестиваль "Красная площадь". На нем представили 100 тысяч изданий. Кроме книжной ярмарки, на фестивале были организованы лекции, показаны музыкальные и театральные постановки.
В ближайшие дни в городе откроется фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи". Он будет проходить с 9 по 13 июня. Так, на Покровском бульваре воссоздадут период Александра Невского, посетители смогут посмотреть солеварню и оружейную мастерские, на Страстном бульваре гостям расскажут об освобождении столицы от поляков.
Более 1,9 млн человек посетили фестиваль "Рыбная неделя" в Москве – Собянин
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