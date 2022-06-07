Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Круглогодичная межрегиональная ярмарка открылась после реконструкции в Хорошевском районе Москвы по адресу проезд Березовой рощи, владение 2, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он напомнил, что ярмарка закрылась на реконструкцию в январе 2022 года.

"Если раньше помещение не имело своего стиля, то теперь оно сделано в стиле ампир. В помещении ярмарки есть кондиционеры и обогрев, что позволит гостям ярмарки делать покупки с комфортом", – рассказал Немерюк.

В 30 точках ярмарки продаются соленья, овощи, фрукты, мясо, молоко, рыба, мед из Нижегородской, Московской, Тамбовской, Владимирской, Ивановской, Воронежской областей, Чувашии, Армении и Казахстана. По словам Немерюка, площадка является самой востребованной в городе и обладает большим товарооборотом.

2 мая в Москве открылись 286 точек продажи клубники, это на 50% больше, чем в предыдущие годы. Ожидается, что будут продавать более 10 сортов клубники из разных регионов России. Горожане смогут найти ягоды в специальных конструкциях с единой концепцией.

