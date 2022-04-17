Свыше тысячи фермеров и предпринимателей участвуют в ярмарках выходного дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичных ярмарках выходного принимают участие свыше тысячи фермеров и предпринимателей, которые еженедельно привозят свою продукцию на площадки. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В городе с пятницы по воскресенье работают 60 точек. Наибольшее количество расположено в ЦАО, ВАО и ЮЗАО – по восемь площадок в каждом.

"Продукты привозят еженедельно и хранят с соблюдением всех санитарных норм. Они регулярно проходят тщательный санитарно-ветеринарный контроль. В этом помогают 18 передвижных лабораторий. По результатам проведенных исследований каждому участнику ярмарки выходного дня выдается заключение, подтверждающее безопасность и надлежащее качество его продукции", – приводится в материале сообщение пресс-службы проекта "Московские ярмарки".

Покупатели могут найти десятки видов свежих овощей, сезонных фруктов, ягод и зелени. Кроме того, продавцы представят молочную, рыбную и мясную продукцию. Все товары проходят проверку и получают соответствующее заключение.

Ярмарки выходного дня открылись в столице 1 апреля. Самые крупные ярмарки можно найти на Комсомольском проспекте, улице Щепкина, Измайловской площади, а также на улицах Дубравной, Тарусской и Новинке. Москвичи предпочитают там покупать свежую продукцию по доступным ценам.

В 2021 году на mos.ru появилась страница, посвященная столичным ярмаркам. Пользователи могут выбрать ближайшую торговую площадку, а также увидеть самые необычные ярмарки города. Кроме того, продавцам стала доступна информация о том, как подать заявку на участие в ярмарке.

