Собянин поддержал проведение фестиваля "Спасская башня"

15:07
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Сергей Собянин поддержал проведение XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Правительство Москвы приняло решение поддержать проведение XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". <...> Постановление о выделении грантов из городского бюджета на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – отмечается в материале.
Фестиваль планируют провести в столице с 26 августа по 4 сентября. Главной площадкой станет Красная площадь. В нем примут участие музыкальные коллективы:
Ранее Собянин рассказал, что в Москву вернулся фестиваль "Московское варенье". Мэр напомнил, что в прежние годы фестиваль собирал миллионы москвичей и туристов. Теперь он снова открылся в столице по просьбе горожан. 23 фестивальные площадки будут работать до 7 августа. На них представят более 300 различных сортов варенья от производителей и фермеров из 20 регионов страны.
Желающие смогут попробовать варенье из апельсина и инжира, из гречки, из таежных сборов и шишек, с добавлением лаванды. Также можно отведать овощные десерты, сладости из козьего молока, сливочную помадку, щербет с грецким орехом, соленую карамель с сосновыми шишками, полезные снеки, фруктовый сыр и многое другое.
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