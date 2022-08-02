Собянин поддержал проведение фестиваля "Спасская башня"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Сергей Собянин поддержал проведение XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Правительство Москвы приняло решение поддержать проведение XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". <...> Постановление о выделении грантов из городского бюджета на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – отмечается в материале.

Фестиваль планируют провести в столице с 26 августа по 4 сентября. Главной площадкой станет Красная площадь. В нем примут участие музыкальные коллективы:

Армении;

Белоруссии;

Египта;

Индии;

Таиланда.

От России выступят оркестры Минобороны, ФСО, Росгвардии и МЧС.

Ранее Собянин рассказал, что в Москву вернулся фестиваль "Московское варенье". Мэр напомнил, что в прежние годы фестиваль собирал миллионы москвичей и туристов. Теперь он снова открылся в столице по просьбе горожан. 23 фестивальные площадки будут работать до 7 августа. На них представят более 300 различных сортов варенья от производителей и фермеров из 20 регионов страны.

Желающие смогут попробовать варенье из апельсина и инжира, из гречки, из таежных сборов и шишек, с добавлением лаванды. Также можно отведать овощные десерты, сладости из козьего молока, сливочную помадку, щербет с грецким орехом, соленую карамель с сосновыми шишками, полезные снеки, фруктовый сыр и многое другое.