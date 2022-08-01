Собянин открыл выставку "Город для каждого" в ЦВЗ "Манеж"

Сергей Собянин 1 августа открыл в "Манеже" выставку достижений градостроительной политики столицы "Город для каждого". Она продлится до 21 августа.

Экспозиция посвящена общему развитию столицы за последнее десятилетие, ее площадь превышает 1,5 тысячи квадратных метров. Выставка разделена на 13 тематических зон. Для посетителей также открыты книжный магазин, кинотеатр, фуд-маркет, лаунж-зона. Есть спортивные активности и кинотеатр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.