Роструд предостерег IKEA от нарушения прав российских работников – СМИ

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Роструд направил компании IKEA предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства в отношении российских работников. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РБК.

Отмечается, что соответствующую проверку предложила провести вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в конце июня. Подлинность копии протокола с заседания изданию подтвердили два источника, близких к комиссии.

В пресс-службе Роструда сообщили, что теперь рассматривают возможность проведения такой проверки, несмотря на действующий до конца 2022 года мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий. Также в ведомстве рассказали, что пока не получали массовых обращений с жалобами от сотрудников IKEA.

В свою очередь, близкий к шведской компании источник рассказал, что IKEA сейчас работает с Рострудом относительно поиска вариантов трудоустройства сотрудников, которые попадут под оптимизацию персонала.

В марте этого года IKEA приостановила работу на территории РФ. В компании заявляли, что повторное открытие магазинов сети не планируется. В связи с этим была организована финальная распродажа товаров.

В то же время в СМИ появилась информация о наборе новых сотрудников. По данным источников изданий, людям предложили вакансии на складах и в самих магазинах, в том числе и на долгосрочный период. Однако напрямую устроиться в IKEA нельзя – сотрудников берут через аутсорсинговые компании.

