IKEA ограничила время покупок на сайте до 10–15 минут

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Компания IKEA в России ограничила время онлайн-покупок до 10–15 минут, сообщается на сайте ретейлера.

"Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте будет ограничено – через 10–15 минут система может вернуть вас обратно в очередь", – говорится в сообщении.

Покупателям также рекомендовали не обновлять страницу сайта во избежание потери места в очереди. Время ожидания может варьироваться от нескольких минут до более чем одного часа в зависимости от числа пользователей на сайте.

Кроме того, в компании предупредили, что товары необходимо добавлять непосредственно в корзину, так как личный кабинет и список покупок недоступны.

5 июля в России стартовала онлайн-распродажа мебели и товаров для дома IKEA, которая продлится до опустошения складов. Позже компания дважды приостанавливала продажи из-за большого количества заказов и отсутствия времени для самовывоза и доставки.

В понедельник, 11 июля, покупки снова стали доступны на сайте IKEA, однако с перебоями. Затем компания организовала для клиентов онлайн-очередь.

