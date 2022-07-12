IKEA организовала онлайн-очередь в рамках распродажи своих товаров в РФ

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IKEA организовала на своем российском сайте онлайн-очередь для желающих приобрести товары производителя в рамках распродажи. При попытке перейти на сайт шведской компании пользователей перебрасывает на специальную страницу ожидания.

"Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru для совершения покупки, как только это будет возможно", – говорится в объявлении на странице.

Уточняется, что процесс ожидания может занять от нескольких минут до более чем одного часа – это зависит от количества покупателей, одновременно находящихся на сайте.

Чтобы не потерять место в онлайн-очереди, пользователей просят не обновлять страницу. Также рекомендуется сразу добавлять товары в корзину, поскольку личный кабинет в настоящее время недоступен.

Онлайн-распродажа мебели и товаров для дома от компании IKEA стартовала 5 июля 2022 года. Она должна продлиться несколько недель до опустошения складов. Позже компания дважды приостанавливала продажи из-за большого количества заказов и отсутствия свободных временных интервалов для самовывоза и доставки.

Накануне, 11 июля, покупки снова стали доступны на сайте IKEA, однако с перебоями. Так, с некоторых браузеров покупатели уже могли полноценно собрать корзину, оплатить заказ и оформить его доставку.

