Роспотребнадзор присоединился к судебному разбирательству с IKEA

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Роспотребнадзор примет участие в судебном разбирательстве в отношении компании IKEA из-за распродажи товаров этой сети, передает "Интерфакс".

"(Служба. – Прим. ред.) вступила в процесс, поскольку уполномочена давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей", – указали в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, российские юрлица, действующие от имени зарубежных брендов, по-прежнему несут ответственность перед клиентами в рамках закона "О защите прав потребителей". Ведомство намерено использовать существующие правовые инструменты для защиты интересов граждан РФ.

В ночь с 4 на 5 июля IKEA запустила онлайн-распродажу, которая будет продолжаться в течение нескольких недель, пока товары будут в наличии. При этом в первый день распродажи пользователи, которые попытались добавить в корзину выбранные товары, столкнулись с многочисленными сбоями.

Позднее российская организация "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) предъявила иск к группе компаний IKEA из-за нарушения прав потребителей. В исковом заявлении указано, что бренд лишает клиентов возможности получать техобслуживание и ремонт своей продукции.