IKEA предупредила о невозможности оформления заказов в Москве и Петербурге в ближайшие дни

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В ближайшие несколько дней жители Москвы и Санкт-Петербурга не смогут оформить заказы на сайте IKEA. Об этом сообщается на российском портале шведской компании.

Как следует из объявления, невозможность оформления заказов в этих городах обусловлена отсутствием свободных в ближайшее время интервалов для самовывоза или доставки.

5 июля в России стартовала онлайн-распродажа мебели и товаров для дома IKEA, которая продлится до опустошения складов. Позже компания дважды приостанавливала продажи из-за большого количества заказов и отсутствия времени для самовывоза и доставки.

В понедельник, 11 июля, покупки снова стали доступны на сайте IKEA, однако с перебоями. А накануне компания организовала для клиентов онлайн-очередь. Время ожидания на специальной странице может занимать от нескольких минут до более чем одного часа.

