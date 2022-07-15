Новая мошенническая схема с IKEA появилась в интернете

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Россияне столкнулись с фишинговыми ссылками на фейковые сайты IKEA, сообщается в телеграм-канале компании Group-IB.

Уточняется, что один из пользователей на сервисе размещения объявлений ответил на сообщение о якобы распродаже товаров IKEA, после чего получил фишинговую ссылку на фейковый сайт.

Кроме того, некоторые пользователи получали в соцсетях сообщение с предложением перейти в чат в телеграме для выбора и заказа товаров из IKEA и ссылкой для оплаты заказа. При этом им предлагали оформить персональную скидку якобы от работника компании.

Ранее руководитель платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева предупредила граждан России о том, что в интернете множество объявлений о скидках на товары IKEA, которые размещают мошенники.

Она отметила, что те, кто хочет заработать на продаже товаров IKEA, скорее накрутят к стоимости за дефицитность, чем дадут скидку. Эксперт предупредила, что насторожить должно и требование предоплаты.

По этой причине крупные сервисы интернет-объявлений не советуют общаться с покупателями и продавцами вне их площадок и блокируют объявления с условием предоплаты, добавила эксперт.

