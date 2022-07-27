В ГУФСИН допустили замену мебели IKEA товарами из российских колоний

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В главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний готовы частично заполнить сегмент мебельного рынка России, который освободился после новости об уходе IKEA, сообщает газета "Известия".
В пресс-службе ведомства по Свердловской области рассказали, что ГУФСИН уже несколько лет предлагает бизнес-сообществу инвестировать в это направление деятельности и поручать заключенным заказы по изготовлению мебели.
Там подчеркнули, что обладают подобным опытом. В частности, в цехах колоний ИК-5, ИК-13 в Нижнем Тагиле и ИК-10 в Екатеринбурге установили десятки единиц оборудования по изготовлению любой мебели.
В Свердловской области уже многие годы занимаются мебелью. Она поставляется в десятки регионов страны на сотни миллионов рублей.
"Если найдутся еще инвесторы, то будем поставлять на миллиарды рублей. Специалистов из осужденных мы готовим в профессиональных училищах, которые сохранились. Мебель изготавливается любая – корпусная, офисная, мягкая, для сада и дачи, а также для школ, детсадов, больниц, санаториев, вузов и так далее. Работаем в рынке, исповедуя принцип "цена и качество", – заключили в УФСИН.
15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. В конце июня компания начала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.
IKEA снова приостановила распродажу в России
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