IKEA сняла ограничения по времени на покупку товаров на сайте

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Компания IKEA сняла в России ограничения по времени на онлайн-покупки, однако пользователей будут возвращать в очередь ожидания в случае отсутствия активности на сайте более 10 минут.

"После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершать покупки, однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение 10 минут система вернет вас обратно в очередь", – говорится на сайте компании.

5 июля в России стартовала онлайн-распродажа мебели и товаров для дома IKEA, которая продлится до опустошения складов. Позже компания дважды приостанавливала продажи из-за большого количества заказов и отсутствия времени для самовывоза и доставки.

В понедельник, 11 июля, покупки снова стали доступны на сайте IKEA, однако с перебоями. Затем компания организовала для клиентов онлайн-очередь.

18 июля компания ограничила время онлайн-покупок до 10–15 минут.

