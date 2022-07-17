Товары IKEA начали перепродавать на сервисах объявлений

IKEA ушла, а спрос остался. Диваны и подушки шведского производителя нарасхват на маркетплейсах и сервисах объявлений.

Что с ассортиментом и ценами? И каковы шансы нарваться на мошенников? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

