Эксперты рассказали, что происходит с иностранными брендами на рынке РФ

Российский рынок штормит. Одни иностранные бренды уходят, другие меняют названия, форматы работы и остаются. Сеть Lush решила закрыть все магазины, владелец Zara, наоборот, попросил продлить договоры аренды. А IKEA не справилась с онлайн-распродажей.

Так что же происходит с иностранными брендами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.