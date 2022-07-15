Starbucks сменит название и логотип в России

Сеть кофеен Starbucks сменит название, логотип и откроется вновь. Американская компания официально сообщила о продаже бизнеса в России. Его совладельцами станут рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский.

Сохранят ли новые собственники концепцию? Когда планируется открытие? И что ждет сотрудников? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.