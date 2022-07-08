Эксперты рынка ретейла прокомментировали, как ТЦ заменят KFC, Starbucks и IKEA

Крупные западные компании – KFC, Starbucks и IKEA – приняли решение уйти из России. Компания IKEA начала финальную распродажу перед закрытием, хотя возникли проблемы с сайтом. А сети KFC и Starbucks будут искать покупателей на свой бизнес.

Какое будущее в России ждет эти сети? Как руководство ТЦ заменят их? Будут ли западные сети по примеру McDonald’s заменять российскими аналогами? Кто точно уходит, а кто может остаться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.