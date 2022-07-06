Аналитик рассказал, что будет с ценами на смартфоны в РФ в ближайшее время

19:40
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В ближайшие две недели стоимость смартфонов может увеличиться из-за ослабления курса рубля, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Эксперт пояснил, что трансграничная торговля предлагает досточно низкие цены, однако в рознице они выше. В связи с этим возникнет реакция в минус 10% на мелкую электронику, сообщает радио КП.
Ранее Муртазин рассказал, что потребители ничем не рискуют, покупая технику Apple, ввезенную по параллельному импорту. Но делать это лучше всего у официального дилера. Он напомнил, что при параллельном импорте ответственность за качество лежит на продавце, а не на производителе.
Вместе с тем Муртазин предупредил, что стоимость техники Apple, ввезенной таким способом, будет выше на 20–25%.
Стоимость ноутбуков и смартфонов снизилась на треть из-за разницы курсов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: