Аналитик рассказал, что будет с ценами на смартфоны в РФ в ближайшее время

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В ближайшие две недели стоимость смартфонов может увеличиться из-за ослабления курса рубля, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Эксперт пояснил, что трансграничная торговля предлагает досточно низкие цены, однако в рознице они выше. В связи с этим возникнет реакция в минус 10% на мелкую электронику, сообщает радио КП.

Ранее Муртазин рассказал, что потребители ничем не рискуют, покупая технику Apple, ввезенную по параллельному импорту. Но делать это лучше всего у официального дилера. Он напомнил, что при параллельном импорте ответственность за качество лежит на продавце, а не на производителе.

Вместе с тем Муртазин предупредил, что стоимость техники Apple, ввезенной таким способом, будет выше на 20–25%.

