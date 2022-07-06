Эксперт рассказал, стоит ли покупать ввезенную по параллельному импорту технику Apple

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал Москве 24, что потребители ничем не рискуют, покупая технику Apple, ввезенную по параллельному импорту. Но делать это лучше всего у официального дилера.

Ранее в сети фирменных магазинов "яблочной" техники re:Store начали продавать в России продукцию, ввезенную в страну по параллельному импорту. В первую очередь это смартфоны iPhone и ноутбуки MacBook. Кроме того, ввезенная по параллельному импорту техника Apple появилась на российских маркетплейсах.

Муртазин напомнил, что при параллельном импорте ответственность за качество товара лежит на продавце, а не на производителе.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group Магазины re:Store, в отличие от многих других игроков, ориентируются на сервис. И всегда гарантируют замену и ремонт техники, если что-то ломается. Да, цены там выше, чем в других магазинах на ту же продукцию. Зато проблем с гарантией и возможным ремонтом меньше.

"Именно поэтому стоит покупать дорогостоящую технику у проверенных продавцов, а не в маленьких частных магазинах", – подчеркнул эксперт.

Вместе с тем Муртазин предупредил, что стоимость на технику Apple, ввезенную по параллельному импорту, будет выше на 20–25%.

"Половина этого повышения связана с логистикой – она стала сложнее, другая половина связана как раз с гарантией. Посредникам нужно вкладывать гарантийное обслуживание в эту стоимость", – пояснил аналитик.

В июне Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта, который позволяет ввозить в Россию зарубежную продукцию без разрешения правообладателя. До этого Минпромторг составил список товаров, допущенных к поставкам в страну по этой схеме. В частности, в перечень была включена техника Apple и Samsung.

