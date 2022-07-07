Некоторым отраслям экономики стало лучше после ухода зарубежных компаний – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Некоторым секторам российской экономики стало лучше после ухода зарубежных компаний, заявил Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.

Ситуацию президент описал фразой "не было бы счастья, да несчастье помогло".

"Плохо, что может быть меньше конкуренции. Но нам нужно добиваться того, чтобы внутреннюю конкуренцию поддерживать", – сказал глава государства, добавив, что это сохранит качество товаров и цены на них на должном уровне.

Путин добавил, что происходящее в последнее время показывает, что фундаментальные основы экономики РФ оказались гораздо устойчивее, чем думали об этом "недоброжелатели за бугром".

Ранее Сергей Собянин заявил, что санкционная война, развязанная по всем фронтам, не привела к резкому падению экономики и напряжению в социально-экономической сфере России. Мэр отметил, что уровень безработицы в столице составляет меньше 0,5%.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

