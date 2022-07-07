Некоторым отраслям экономики стало лучше после ухода зарубежных компаний – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Некоторым секторам российской экономики стало лучше после ухода зарубежных компаний, заявил Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.
Ситуацию президент описал фразой "не было бы счастья, да несчастье помогло".
"Плохо, что может быть меньше конкуренции. Но нам нужно добиваться того, чтобы внутреннюю конкуренцию поддерживать", – сказал глава государства, добавив, что это сохранит качество товаров и цены на них на должном уровне.
Путин добавил, что происходящее в последнее время показывает, что фундаментальные основы экономики РФ оказались гораздо устойчивее, чем думали об этом "недоброжелатели за бугром".
Ранее Сергей Собянин заявил, что санкционная война, развязанная по всем фронтам, не привела к резкому падению экономики и напряжению в социально-экономической сфере России. Мэр отметил, что уровень безработицы в столице составляет меньше 0,5%.
Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Москва продолжила помогать российским компаниям после ухода зарубежных брендов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: