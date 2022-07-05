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Москва 24

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Экономика

17:14

Собянин заявил, что санкции не привели к падению экономики России

мэр Москвыэкономика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Санкционная война, развязанная по всем фронтам, не привела к резкому падению экономики и напряжению в социально-экономической сфере России, заявил Сергей Собянин.

"Можно сказать, что региональные экономики – то, что мы видим, общаемся с коллегами, видите по макроэкономическим показателям – мы выстояли, и я уверен, несмотря на сложности, не надо их упрощать, и проблемы, тем не менее ситуация, уверен, будет стабильной", – сказал мэр столицы.

На заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций Собянин отметил, что уровень безработицы в столице составляет меньше 0,5%. При этом в последний месяц власти наблюдают рост занятости.

"Это говорит о том, что ничего кардинально трагического в этой отрасли тоже не произошло", – добавил он.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице с 2017 по 2021 год общее число рабочих мест увеличилось на 4%, или на 288 тысяч, преодолев отметку в 8 миллионов.

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Сюжет: Санкции

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