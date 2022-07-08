В ФАС заявили об отсутствии ходатайств о покупке Starbucks в России

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Федеральная антимонопольная служба на данный момент не получала ходатайств о покупке американской сети кофеен Starbucks в России, сообщает ТАСС.

"На текущий момент ходатайств по указанной сделке не поступало на рассмотрение в ФАС России", – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что при поступлении ходатайств их рассмотрят на предмет соответствия законодательству РФ.

Ранее сообщалось, что американская сеть кофеен Starbucks может продать свой российский бизнес основателю компании Pinskiy&Co Антону Пинскому.

Закрытие сделки может произойти в 20-х числах июля. Так, Pinskiy&Co получит права аренды на все площади кофеен с ремонтом, при этом использовать продукцию и технологии компании будет нельзя. Кроме того, в сделку войдет право на аренду помещения в торговом центре "Пушкино Парк".

23 мая американская сеть кофеен Starbucks объявила об уходе с российского рынка. При этом компания будет оказывать двум тысячам российских работников поддержку, которая предусматривает выплаты в течение полугода, а также помощь с трудоустройством.

В марте Starbucks приостановила деятельность в России. При этом компания продолжала оказывать помощь плотно связанным с ней российским партнерам.

Зарубежные компании стали покидать российский рынок после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

