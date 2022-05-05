Британия ввела санкции против российского производителя стали Evraz. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Соединенного Королевства. Компания работает в сталелитейной и горнодобывающей отраслях.

Evraz делает 28% всех производимых в нашей стране железнодорожных колес и 97% железнодорожных путей. Теперь ни одно юридическое или физическое лицо из Англии не сможет вести дела с компанией.

Ранее страна ввела запрет на импорт чугуна и стали из России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.