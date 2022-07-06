Онлайн-распродажу в магазинах IKEA могли сорвать хакеры – СМИ

Сайт IKEA могли обрушить хакеры. Об этом сообщили СМИ. Сорвать распродажу якобы решили конкурирующие компании.

При этом у некоторых покупателей получается сделать заказ в интернет-магазине шведской компании. Что происходит в реальном магазине IKEA? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.