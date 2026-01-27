Форма поиска по сайту

27 января, 16:55

Происшествия
The Mirror: стая пираний искусала 10 человек в Бразилии

Стая пираний искусала 10 человек в Бразилии

Фото: 123RF.com/dimakig

Не менее 10 человек получили травмы в результате нападения пираний во время купания в реке Парагасу на северо-востоке Бразилии. Об инциденте сообщило издание The Mirror.

Уточняется, что в день происшествия берег реки был заполнен отдыхающими. По словам очевидцев, ситуация резко изменилась, когда в зоне купания появились пираньи. Рыбы начали кусать людей за ступни и лодыжки, что вызвало панику. Купающиеся с кровоточащими ранами в спешке выбирались на берег.

На помощь пострадавшим оперативно пришли спасатели и очевидцы. Людей вытаскивали из воды, оказывали первую помощь, накладывали повязки и сопровождали в ближайшие медицинские пункты.

После инцидента власти временно запретили купание на данном участке реки, установили предупреждающие знаки и начали проверку обстоятельств произошедшего.

Эколог, комментируя ситуацию местным СМИ, отметил, что пираньи постоянно обитают в реке Парагасу, однако случаи нападения на людей крайне редки. По его словам, причиной агрессивного поведения рыб могла стать аномально высокая температура воды, вызывающая стресс и изменение привычного поведения хищников.

Ранее на Гавайях акула укусила одного из дайверов, когда тот пытался спасти хищника. Животное запуталось в снастях у пляжа Каалуалу в районе Кау.

Хищницу напугало присутствие большого количества людей, поэтому после освобождения акула укусила 24-летнего дайвера за левое бедро.

