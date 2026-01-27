Фото: 72.мвд.рф

Житель Тюмени украл больше тонны огурцов и 400 килограммов бананов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по области.

Представители гипермаркетов, которые расположены на улицах Алебашевской и Мельникайте, обратились в полицию, сообщив, о краже 1 400 килограммов огурцов и 400 килограммов бананов.

Выяснилось, что к 8 эпизодам преступления причастен 31-летний местный житель. Его задержали. Оказалось, что мужчина в течение недели приходил в гипермаркеты с гидравлической тележкой для перевозки поддонов и загружал туда коробки с фруктами и овощами.

На кассах самообслуживания злоумышленник оплачивал только часть продукции, а после скрывался. Если охранники пытались проверить мужчину, то тот показывал чек и заявлял об оплате товаров.

На допросе злоумышленник также рассказал, что украденное отвозил на машине ВАЗ 2104 в свой киоск, который расположен на городском рынке. Затем он продавал похищенные товары. Ущерб составил около 300 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждены дела о краже. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

