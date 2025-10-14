Женщина обокрала купившего ей хлеб пенсионера в Костроме

Фото: vk.com/kostroma44mvd

В Костроме женщина украла деньги у пенсионера, который купил ей хлеб. Об этом сообщает Kostroma.today.

По информации издания, местная жительница подошла к пожилому мужчине с просьбой купить ей хлеб на улице. Получив согласие, они вместе отправились в магазин, однако после покупки продукта женщина начала преследовать пенсионера, отвлекая его разговорами.

В какой-то момент костромич почувствовал в кармане чужую руку. Он попытался схватить ее, но женщина вырвалась и убежала, оставив мужчину без 4,5 тысячи рублей.

Позднее злоумышленницу удалось задержать, уточнили в пресс-службе регионального УМВД. Ею оказалась 43-летняя женщина. Против нее было заведено уголовное дело.

