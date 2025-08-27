Фото: mvdmedia.ru

В Москве задержали мужчину, укравшего телефон на станции метро "Бульвар Дмитрия Донского". Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По версии полиции, 24-летний житель республики Тыва поднимался по лестнице за мужчиной, затем подошел поближе, вытащил телефон из заднего кармана шорт и скрылся. Потерпевший обратился в полицию, как только заметил пропажу.

Оперативники установили личность, местонахождение карманника и задержали его на Волгоградском проспекте. Украденный смартфон изъяли. После завершения всех необходимых процедур его вернут хозяину.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

