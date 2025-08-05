Мужчина украл телефон в московском метро из-за желания позвонить домой

Мужчина в столичном метро попытался украсть чужой телефон, потому что ему нужно было "срочно позвонить домой", сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

20-летний злоумышленник увидел телефон в руках сидящего рядом пассажира и решил совершить хищение, поскольку своего мобильного телефона у него нет. Он дождался, когда двери метро начнут закрываться, выхватил устройство из рук и выбежал на платформу станции "Парк Победы", где попытался скрыться.

Пострадавший начал преследовать преступника, однако его успели задержать другие пассажиры, после чего его передали прибывшим правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на грабеж", привлечение фигуранта к ответственности находится на контроле в прокуратуре Московского метрополитена. Телефон вернули владельцу.

Ранее полиция в Иркутске задержала прихожанку храма Великомученика и Целителя Пантелеимона за кражу иконы "Всех скорбящих радости и взыскания погибших" XIX века и ее оклада. Религиозное изображение изъяли из дома задержанной, при этом объяснить причину своего поступка женщина не смогла.

