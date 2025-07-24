Супружескую пару поймали на продаже кирпичей с Великой Китайской стены

Фото: guancha.cn

Правоохранительные органы города Линьфэнь провинции Шаньси поймали супружескую пару на продаже кирпичей с Великой Китайской стены, пишет Guancha.

Полицейские установили, что двое граждан Китая из деревни Бэйчжунхуан торговали кирпичами на одной из платформ электронной коммерции. За каждый артефакт покупатели отдавали около 100 юаней, что составляет порядка 14 долларов. Всего супругам удалось продать более 100 камней.

Некоторые покупатели отметили в отзывах, что это действительно кирпичи с Великой Китайской стены и изъявили желание приобрести их снова. Участок, с которого злоумышленники брали "товар", датируется 17 веком. Он был построен еще во время правления династии Мин (1368–1644).

Ранее сообщалось, что в Берлине участились случаи кражи кофе с полок магазинов из-за резкого подорожания товара – на 12,2%. Продавцам приходится прятать упаковки с напитком или размещать их в зоне постоянной видимости у касс.

Одной из главных причин роста цен на кофе в Германии стало подорожание самих кофейных бобов. Вследствие повышения стоимости сырья, снизился и объем закупок. Компании-производители жалуются, что не могут продать даже половину своего товара.