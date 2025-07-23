Bild: магазины в Берлине начали прятать кофе из-за роста краж

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Супермаркеты в Берлине вынуждены прятать кофе из-за выросшего числа краж, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Bild.

Рост краж произошел из-за резкого изменения стоимости, кофе подорожал на 12,2% по сравнению с прошлым годом. Из-за этого магазины пытаются опередить магазинных воров и, например, продают этот напиток в отделе спиртного у кассы.

В марте стало известно, что мировая торговля кофе оказалась парализована из-за роста цен на кофейные бобы и сокращения закупок. Участники ежегодного съезда "Национальной ассоциации кофе" были шокированы ростом фьючерсов на арабику в размере 70% на бирже ICE. В частности, производитель растворимого кофе Elcafe из Эквадора впервые не смог продать весь объем товара, пожаловался гендиректор фирмы Ренана Чуэйри.

Однако гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия отметил, что повышение цен на кофе спровоцировано резко выросшим на него спросом, за которым не успевают продавцы. Ситуация, когда количество закупок снижается при экстремально высокой цене, нормальна для рынка и даже позитивна для конечного потребителя.

Как объяснил Чантурия, охлаждение спроса может стать мощным трендом, из-за чего стоимость "откатится", и к осени появятся "более адекватные цены".