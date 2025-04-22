Экспортные цены на вьетнамский кофе выросли на 74%

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Экспортная стоимость вьетнамского кофе увеличилась примерно на 74% в первом квартале текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Вьетнамскую ассоциацию кофе и какао (Vicofa).

В Vicofa отметили, что, несмотря на общую тенденцию к снижению цен на кофе, которая связана с напряженностью в мировой торговле и американскими тарифами в отношении ряда государств, стоимость вьетнамского кофе продолжает расти.

Средняя экспортная цена на кофе робуста, который является основным сортом во Вьетнаме, достигла 5 415 долларов за метрическую тонну. При этом с начала апреля страна экспортировала около 79,2 тысячи тонн зеленых зерен, что принесло Вьетнаму свыше 437,73 миллиона долларов.

Всего республике удалось заработать от экспорта кофе примерно 2,8 миллиарда долларов в первом квартале 2025 года.

Ранее глава компании Lavazza Антонио Баравалле заявил, что стремительный рост цен на кофе и напитки на его основе может привести к обвалу мирового рынка кофе. По его информации, стоимость эспрессо в Лондоне и капучино в Нью-Йорке уже превышает "разумные" пределы.

По мнению Баравалле, мировой рынок кофе может столкнуться с таким же обвалом, подобным ситуациям на фондовых биржах, когда резкий рост сменяется спадом.

Цены начали стремительно расти из-за стихийных бедствий в странах основных производителей кофе – Бразилии и Вьетнаме. Это ведет к дефициту кофейных зерен и их удорожанию.

