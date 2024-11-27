Кофе арабика установил рекорд по цене почти за 30 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Стоимость кофе сорта арабика 27 ноября на биржевых торгах достигла рекордных показателей с 1997 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В 15:43 по московскому времени стоимость фьючерса на арабику увеличилась на 2,74%, достигнув отметки в 3,173 доллара за фунт. Соответственно, тонна арабики стоила 6 995 долларов. Спустя время цена достигала максимума в 3 178 долларов, или 7 006 долларов за тонну.

В январе 2024 года стоимость фьючерса на кофе робуста достигла своего максимума с мая 1997 года. Цена на этот сорт кофе выросла на 2,73%, составив 5 299 долларов за тонну.

С апреля по сентябрь текущего года арабика на мировом рынке дорожала каждый месяц. В сентябре ее стоимость достигла 6 000 долларов за тонну – впервые с сентября 2011 года. В октябре цена на арабику снизилась почти на 10%. Однако с начала ноября она выросла уже примерно на 28%.

Бразилия, которая является крупнейшим производителем кофейных зерен в мире, столкнулась с проблемами из-за неблагоприятных погодных условий. В частности, в период цветения и созревания кофейных ягод наблюдались засуха, жара и неравномерное распределение осадков.

Между тем средняя цена на кофе выросла в Москве в январе – сентябре на 7%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Медианная цена составляла 521 рубль, что на 7% выше уровня 2023 года, на 34% выше уровня 2019 года. Число покупок – выше уровня 2023 года на 3%, выше уровня 2019 года на 25%. Кроме того, в городе стало на 3% меньше точек, продающих кофе. При этом, если сравнивать с 2019 годом, их количество увеличилось на 8%.