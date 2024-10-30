Средняя цена на кофе выросла в Москве на 7% в январе – сентябре

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Средняя цена на кофе выросла в столице в январе – сентябре на 7%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на "Платформу ОФД".

"Кофе – медианная цена 521 рубль, на 7% выше уровня 2023 года, на 34% выше уровня 2019 года. Число покупок – выше уровня 2023 года на 3%, выше уровня 2019 года на 25%", – уточнили в компании.

Кроме того, в городе стало на 3% меньше точек, продающих кофе. При этом, если сравнивать с 2019 годом, их количество увеличилось на 8%.

Как утверждают эксперты, кофейная инфляция выросла на 47% за пять лет, продажи штучно увеличились на 38%.

Ранее Минсельхоз РФ объяснил, с чем может быть связан рост цен на красную икру. По данным ведомства, его можно объяснить уменьшением вылова лососевых. До этого эксперты предупредили, что цены на продукт за октябрь выросли уже на 25%, а к Новому году возрастут еще на 10%.

