Индекс яблочного пирога в России составил 481,8 рубля

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Средняя стоимость ингредиентов для яблочного пирога, включая молоко, яйца, муку, дрожжи, разрыхлитель и яблоки, в период с 8 по 14 августа в России составила 481,8 рубля. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков.

Как выяснили эксперты, ниже всего цены в Саратовской области – 346,08 рубля за все ингредиенты. На втором месте оказалась Псковская область с общей стоимостью в 396,75 рубля. На третьем месте расположилась Вологодская область – 414,82 рубля. Четвертое и пятое места разделили Кировская область и Республика Карелия – 415,67 и 418,16 рубля соответственно.

В свою очередь, самые высоки цены аналитики обнаружили в Камчатском – 723,11 рубля – и Забайкальском крае – 695,35 рубля. После идет Республика Тыва – 664,12 рубля, Республика Саха – 661,22 рубля и Хабаровский край – 606,52 рубля.

Между тем на покупку продуктов москвичи потратят в среднем 494,15 рубля, а петербуржцы – 496,38 рубля.

Всего в рамках исследования эксперты проанализировали свыше 56 миллиардов кассовых чеков. Анализ приурочили к Яблочному Спасу, который традиционно отмечают 19 августа.

Тем временем в августе-сентябре ожидается повышение закупочных цен на продукты на 5–40% для ретейлеров. Так, цены на некоторые кондитерские изделия могут вырасти на 40% из-за дефицита сырья. Также сообщается о возможном подорожании муки на 32–55%.

Повышение цен объясняется ростом себестоимости, подорожанием сырья, логистики, рабочей силы и материально-технических средств.