Кабмин РФ расширил перечень товаров для соглашений в целях стабилизации цен

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Российское правительство расширило перечень товаров для заключения соглашений, которые помогут в стабилизации цен, передает пресс-служба кабмина.

Такое решение позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранять доступность востребованной продукции, пояснили в ведомстве.

Теперь у региональных властей появилась возможность заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продукты, но и на любые другие важные для людей товары.

В кабине напомнили, что до этого власти могли заключать соответствующие соглашения только с хозяйствующими субъектами в отношении отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Кроме того, раньше неограниченный перечень товаров был установлен только для ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

В начале октября в Госдуму был внесен законопроект о введении штрафов за завышение цен на социально значимые товары. Основанием будет совершение административного правонарушения на рынке соответствующих продовольственных товаров.

Между тем благодаря проверке Генпрокуратуры РФ две компании, производящие молоко, снизили цены на свою продукцию до прежнего уровня. По утверждению журналистов, с 1 ноября крупнейшие производители этого продукта в России повысили стоимость на 3,4%.

