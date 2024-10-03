В ГД внесли проект о штрафах за необоснованное повышение цен на социально значимые товары

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Группа депутатов партии ЛДПР, возглавляемая председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым, внесла в Госдуму законопроект о введении штрафов за завышение цен на социально значимые товары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что основанием будет совершение административного правонарушения на рынке социально значимых продовольственных товаров.

Депутаты предлагают определять такие товары через перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, утвержденный постановлением правительства РФ от 15 июля 2010 года № 530.

В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке и за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий и координацию экономической деятельности.

По словам Нилова, некоторые производители необоснованно повысили цены на социально значимые продукты, в том числе на яйца. Позже ФАС сообщила о привлечении отдельных производителей к ответственности за это нарушение.

"Тогда же встал вопрос об усилении административной ответственности в этой сфере, чтобы ни у кого не возникало соблазна наживаться за счет кошельков наших граждан при продаже в том числе товаров и продуктов первой необходимости", – заявил Нилов.

Ранее фракция ЛДПР внесла в ГД законопроект, обязывающий работодателя обеспечивать проезд своим сотрудникам до места работы и обратно при отсутствии возможности у тех использовать общественный транспорт.

В пояснительной записке к законопроекту перечисляются условия, при которых предлагается обязать работодателя оплачивать проезд. К ним предлагают отнести ночные смены, чрезвычайные обстоятельства и иные схожие обстоятельства.