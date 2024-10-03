В ГД хотят обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд к месту работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в ГД законопроект, обязывающий работодателя обеспечивать проезд своим сотрудникам до места работы и обратно при отсутствии возможности у тех использовать общественный транспорт. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

Проект будет внесен на рассмотрение Госдумы 3 октября.

В пояснительной записке к законопроекту перечисляются условия, при которых предлагается обязать работодателя оплачивать проезд. К ним предлагают отнести: ночные смены, неразвитую сеть общественного транспорта в определенной местности, чрезвычайные обстоятельства и иные схожие обстоятельства.

По мнению парламентариев, финансовое бремя по оплате проезда до работы в подобных условиях должен нести работодатель, что обеспечит работнику нахождение в справедливых трудовых условиях.

Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, обязывающий работодателя выплачивать работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные отгулы. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.