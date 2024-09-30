Кабмин поддержал проект о повышении штрафов за курение в школах и детсадах

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Кабмин РФ поддержал при условии учета замечания законопроект, предлагающий ужесточить наказание за курение на территории или в помещениях школ и детских садов, передает РИА Новости.

Инициатива предлагает увеличить штрафы от двух до трех тысяч рублей. Однако более подробная информация о проекте пока не раскрывается.

Автором законопроекта стало Государственное собрание – Курултай Республики Башкортостан. Правительство РФ отметило, что его концепция, направленная на повышение уровня защиты здоровья граждан, а также на укрепление общей дисциплины в образовательных организациях, заслуживает внимания.

При этом в кабмине считают, что формулировку проекта "на территориях или в помещениях общеобразовательных организаций, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций" нужно привести в соответствие с действующим законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".

Соответствующий закон запрещает курение, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг.

В свою очередь, авторы считают, что принятие проекта усилит профилактическую составляющую законодательства, тем самым поспособствует снижению общего количества лиц, потребляющих никотинсодержащую продукцию.

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