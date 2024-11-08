Сенатор Двойных: ажиотаж вокруг сливочного масла только подстегивает спрос

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Информационный ажиотаж вокруг сливочного масла лишь больше подстегивает спрос среди населения, провоцируя рост цен на продукт. Таким мнением поделился глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня", сообщает РИА Новости.

"Мы обязательно должны увеличивать объемы производства сырого молока, и Минсельхоз сегодня с регионами эти планы обсуждает", – отметил сенатор.

По его словам, Минсельхоз "достаточно быстро отреагировал" на возникшую проблему со сливочном маслом, нарастив поставки продукции из дружественных государств, чтобы насытить рынок и остановить рост цен.

Ранее крупные изготовители молочной продукции сообщили о сокращении производства сливочного масла и отгрузки его в торговые сети. Также фирмы предупредили россиян о повышении цен на товар.

На этом фоне Минсельхоз начал работу по увеличению импорта продукта из других стран. Такой подход позволит пополнить запасы на российском рынке и стабилизировать цены.

Так, с 18 октября были запущены поставки сливочного масла из ОАЭ, а с 27 октября – из Турции.